2023-12-01 22:16:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

صُدم أهالي العشرات من ذوي المتوفين المدفونين في مقبرة الشيخ معروف في بغداد، حيث وجدوا انفسهم امام مهلة لـ15 يومًا لنقل رفاة وجثمان ذويهم إلى مكان اخر، بسبب تعارض قبورهم مع أحد مشاريع فك الاختناقات المرورية.

واظهرت لافتة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، منح وزارة الاعمار والاسكان موعدا اقصاه 15/12/2023، اي بعد 15 يوما من الان، لذوي بعض المتوفين، الذين تقع قبورهم ضمن مساحة تبلغ 20 مترا كتوسعة، تحتاجها الشركة المنفذة لمشروع مجسر الطلائع وربطه بطريق البيجية، لنقل جثمان ورفاة المتوفين.

ورصدت "بغداد اليوم"، العديد من الاعتراضات الممزوجة بالصدمة سواء من ذوي المتوفين او غيرهم من الاوساط الشعبية، حيث يقول ذوي احد المتوفين، ان الحكومة لم تخصص مكانا بديلا ليتم نقل الرفاة اليها، كما ان الموضوع ربما يكون صعبا نفسيا على ذوي المتوفين.

ويشير ذوي احد المتوفين، ان قرابة الالف قبر سيتم نبشه لغرض نقل الجثامين، فيما لم يتسن لـ"بغداد اليوم"، التأكد من صحة هذا الرقم، وما اذا كانت المساحة المراد اخلائها هي 20 متر مربع ام 20 مترا في العمق وعلى طول المقبرة.

ولكن ذوي احد المتوفين، يقول ان الـ20 مترا هو عمق النزال داخل المقبرة، اما الامتداد هو مئات الامتار على طول المقبرة، مايجعل قرابة الف قبر مطالب بالازالة والنبش.



