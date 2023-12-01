"بعملية استخبارية".. الداخلية العراقية تعلن ضبط 16 كغم من الحبوب المخدرة

2023-12-01 22:32:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، ضبط 16 كغم من الحبوب المخدرة.

وذكر بيان للمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعملية استخبارية دقيقة ضمن سلسلة العمليات الاستباقية في دك اوكار المتاجرين بالمخدرات، تم ضبط 16 كيلو غرام من حبوب الكبتاغون المخدرة".

ولم تذكر الوزارة مكان العملية، فيما أشارت الى أنها ستعلن عن تفاصيل العملية حال انتهاء التحقيقات الخاصة.