مرور الديوانية تخاطب اصحاب الدراجات غير المسجلة: انتهت المهلة

2023-12-01 22:41:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تباشر مفارز المرور في محافظة الديوانية، غداً السبت، (2 كانون الأول 2023)، بحجز الدراجات النارية كافة من غير المسجلة بعد انتهاء المهلة الحكومية لتسجيلها اليوم الجمعة.

وقال اعلام قيادة شرطة الديوانية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المدة القانونية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء بتسجيل الدراجات النارية (تنتهي اليوم) ومن غد ستباشر مديرية المرور وبتعاون مع مفارز قيادة شرطة الديوانية بحجز كافة الدراجات التي لم تحمل لوحات تسجيل واحالتها الى مراكز الشرطة المختصة لغرض احالتها الى الكمارك".

واهابت شرطة الديوانية "بكافة مالكي الدراجات النارية بعدم التجوال بالدراجات غير المسجلة لانها تصادر".



