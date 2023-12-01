2023-12-01 23:04:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طالب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم الجمعة (1 كانون الأول 2023)، بإبعاد إقليم كردستان عن صراع الفصائل المسلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال شعبان في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "وجود القوات الأمريكية في إقليم كردستان بصفة مستشارين ومدربين وبحاجة وطلب من الحكومة العراقية، وبالتالي يجب احترام الاتفاقية الموقعة بين البلدين".

وأضاف أن "تكرار قصف أربيل فيه مجموعة رسائل سياسية بضمنها، أن صواريخ الفصائل تستطيع الوصول إلى مدن إقليم كردستان، فضلا عن رسالة أخرى مفادها بأن تلك الفصائل لا ترغب باستقرار الإقليم وكونه واحة لاستقبال الشركات والمنظمات العالمية".

وبدأت عمليات الاستهداف العسكري للمقرات والقواعد التي تضم قوات امريكية، بالتراجع جزئيا بعد ان اعلنت كتائب حزب الله تخفيف العمليات على تلك المقرات.

وبلغ عدد الاستهدافات للمقرات والقواعد التي تضم قوات امريكية في سوريا والعراق وتحديدا قاعدة الحرير في اربيل وقاعد عين الاسد في الانبار، قرابة 70 استهدافا ردا على الدعم الامريكي للكيان الصهيوني في عمليات الابادة ضد الفلسطينيين في غزة، والاراضي المحتلة.