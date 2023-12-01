عملية استخبارية تفضي لضبط 16 كيلوغرام من حبوب الكبتاجون

2023-12-01 23:04:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني اليوم الجمعة (1 كانون الاول 2023)، بضبط 16 كيلو غرام من الكبتاجون المخدرة في عملية استخبارية دقيقة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعملية استخبارية دقيقة ضمن سلسلة العمليات الاستباقية في دك اوكار المتاجرين بالمخدرات، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من ضبط 16 كيلو غرام من حبوب الكبتاجون المخدرة".

وأشار الى انه "سيتم الإعلان عن تفاصيل العملية حال انتهاء التحقيقات الخاصة".