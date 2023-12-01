لأول مرة بتاريخ كوردستان والعراق.. فتاة تتصدر نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة السليمانية

2023-12-01 23:10:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حصلت شيني اختيار حاج فارس بێسري، يوم الجمعة، على أعلى الأصوات في انتخابات مجلس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، وهي المرة الأولى في تاريخ إقليم كوردستان والعراق.

و (شيني اختيار حاج فارس بێسري) من مواليد 1996 ومن عائلة معروفة وأحد وجهاء محافظة السليمانية وتمتلك سيرة ذاتية قوية، حاصلة على شهادة البكالوريوس في هندسة النفط والغاز وتمتلك ثلاث لغات العربية والانگليزية والتركية بالإضافة إلى لغتها الأم الكوردية.

ولـ"بێسري"، بصمات واضحة في مجال المال والأعمال كونها تدير شركة شيني للمقاولات العامة وحققت نجاحات كبيرة في مجال المقاولات.

وأمس الخميس، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس غرفة تجارة وصناعة السليمانية عن انتهاء عملية الاقتراع والتصوير وفرز الأصوات دون تسجيل أي شكوى أو مخالفة.

وقال عطا محمد المشرف على انتخابات مجلس الغرفة خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "على مدار 15 ساعة تم الانتهاء من عملية انتخاب مجلس غرفة تجارة وصناعة السليمانية وتم اختيار أعضاء الدورة الثانية عشر بدون تسجيل أي مخالفة قانونية أو شكوى، علما ان الانتخابات تم بمراقبة غرفتي تجارة العراق ودبي".

وأشار إلى انه "تم انتخاب 13 مرشحا من أصل 26 مرشحا، وتم انتخاب 4 أعضاء احتياط"، مؤكد أنه باستطاعة كل الاعضاء تقديم طعونهم في حال ورودها لغاية يوم الأحد المقبل".

ولفت إلى أن "إعلان النتائج النهائية سيكون بعد 9 ايام بعد المصادقة عليها نهائيا، كما وسيتم انتخاب الرئيس ونائبه في الأسبوع الذي يلي المصادقة على نتائج الانتخابات".