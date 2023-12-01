بونجاح يساهم في انتصار السد القطري الثمين وهزيمة مفاجئة للدحيل

2023-12-01 23:30:03 - المصدر: العربي الجديد

ساهم النجم الجزائري بغداد بونجاح في انتصار فريقه السد على حساب نظيره الشمال برباعية دون رد، في لقاء الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري نجوم قطر لكرة القدم، الذي أقيم مساء الجمعة، على استاد جاسم بن حمد.

وسجل نجم "الخضر" الهدف الرابع لفريقه في اللقاء، في الدقيقة 86، بعد دقائق قليلة من مشاركته كبديل، فيما أكمل الإكوادوري غونزالو بلاتا (في مناسبتين) والقطري أكرم عفيف من ركلة جزاء، رباعية "الزعيم".

وأحرز بونجاح الهدف الثاني له في مسابقة دوري نجوم قطر، والسادس في جميع المسابقات (سجل 4 أهداف في دوري أبطال آسيا)، ليقود فريقه إلى صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة، متساوياً مع الغرافة الذي سيلعب السبت مواجهته ضد الوكرة، فيما بقي الشمال تاسعاً بتسع نقاط (السد سيكون لعب أقل بمواجهتين من الغرافة بعد خوض الأخير لقاء الوكرة).

هدف |

السد يتقدم 4 - 0 على الشمال عبر بغداد بونجاح في الدقيقة 86#دوري_نجوم_إكسبو#قنوات_الكاس pic.twitter.com/n5ChtQvJJs — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 1, 2023

من جهته، تعرض الدحيل لخسارته الثانية هذا الموسم في مسابقة الدوري (الأول ضد الغرافة 3-2)، بعدما انهزم في مواجهته أمام ضيفه أم صلال بهدف المغربي أسامة طنان، ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الرابع، مقابل 14 للفائز الذي قفز للمركز السادس.