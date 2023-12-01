اللواء يحيى رسول: تطبيق نظام البديل في جميع وحدات الجيش العراقي- عاجل

2023-12-01 23:55:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة (1 كانون الأول 2023)، أن القيادة العسكرية العليا ممثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهتمة بالجيش العراقي وتوفير سبل رفع الروح المعنوية للمقاتلين، فيما لفت إلى أن جميع وحداته باتت تعمل بنظام البديل.

وقال رسول، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "بغداد اليوم"، إن "جميع وحدات الجيش العراقي الآن تعمل بالنظام البديل، بتوجيه من وزير الدفاع و رئيس أركان الجيش"، مبينا، أنه" لا يوجد قانون نظام بديل للجيش لكن استتباب الوضع الأمني في البلاد والتحاق 37 ألفاً من المفسوخة عقودهم زاد من القوة القتالية للوحدات".

وبشأن الشروط المعتمدة في تطبيق نظام البديل أكد رسول، أنه" لا توجد شروط بقدر ما يهمنا أن تتوفر متطلبات بينها أن يكون لدى كل وحدة في قاطع مسؤولية عدد كاف من المقاتلين وبشكل يؤمن القطعات وعدم حصول أي خرق أمني للقواطع، وبتوفير القوة القتالية الكافية فإن نظام البديل يكون عاملا مساهما في رفع الروح المعنوية للجيش".

ولفت، إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم بالجيش ويتابع كل ما يحتاجه ويوجه وزير الدفاع بإجراء زيارات مستمرة ومفاجئة للاطمئنان على الحالة الإدارية واحتياجات المقاتلين في إطار حرص القائد العام على توفير سبل رفع الروح المعنوية للمقاتلين"، موضحا، أن "هذا الاهتمام يأتي على اعتبار أن المؤسسة العسكرية مؤسسة عريقة والاهتمام بها مهم بما يؤمن كل وسائل الراحة للمقاتلين الابطال".

وعن الملف الأمني في المحافظات أشار اللواء رسول، أن "وزارة الداخلية استلمت الملف الأمني في خمس محافظات ونعمل بشكل تدريجي على تسليم الملف الأمني داخل المدن بالكامل إلى الداخلية".