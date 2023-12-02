قائد عمليات البصرة يحتجز مواطنين لاجبارهم على التنازل عن حقوقهم المالية لجهات "مشبوهة"

2023-12-02 00:26:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (2 كانون الأول 2023) بأن قائد عمليات البصرة سعد محسن عريبي، احتجز مواطنين لاجبارهم على التنازل عن حقوق مالية لجهات "مشبوهة"، تحت شعار حل النزاعات العشائرية.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "ضباط ركن في قيادة شرطة محافظة البصرة اتصلوا ببعض الأشخاص بحجة زيارة قائد عمليات المحافظة في القيادة، لكنهم تفاجئوا بسحب هواتفهم واخراج أخوتهم وذويهم الذين كانوا برفقتهم واحتجازهم".

وأضاف أن "قيادة العمليات أجبرت هؤلاء الأشخاص على التنازل عن دعوى قضائية بشأن حقوقهم المالية لصالح جهات مشبوهة تحت شعار حل النزاعات العشائرية".