2023-12-02 01:06:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

استجابت قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت (2 كانون الأول 2023)، لما نشرته "بغداد اليوم" بشأن احتجاز مواطنين في القيادة، بشأن النزاعات العشائرية.

ونفى اللواء صادق في قيادة العمليات عبر "بغداد اليوم"، "الانباء التي تحدثت عن احتجاز مواطنين في القيادة لاجبارهم على التنازل عن حقوق مالية لجهات "مشبوهة، تحت شعار حل النزاعات العشائرية".

وأضاف، أن "اللجنة الخاصة بحل النزاعات العشائرية تجري وبشكل مستمر اجتماعات مطولة مع المواطنين للحد من النزاعات، بالاضافة الى نشرها مفارز لاجراء مسح ميداني في جميع مناطق البصرة لتأمين المحافظة ومنع كل من يحاول العبث بأمنها".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بأن عمليات البصرة احتجزت مواطنين لاجبارهم على التنازل عن حقوقهم المالية، تحت شعار حل النزاعات العشائرية، جاء ذلك بعد ابلاغ ذوي احد المواطنين بان والده لم يعد الى المنزل بعد حضوره اجتماع لجنة حل النزاعات العشائرية في القيادة.