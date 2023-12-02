2023-12-02 08:20:03 - المصدر: الفرات نيوز

الرافدين يعلن تفعيل الجباية الالكترونية في عدد من دوائر الدولة

عملا بالتوجيهات الحكومية في تطبيق نظام الدفع الالكتروني واستخدام اجهزة نقاط البيع pos في وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص واستحصال مبالغ الفواتير والرسوم من المستفيدين الكترونياً بواسطة البطاقات المصرفية ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات وتقليل استخدام النقد الكاش . يعلن مصرف الرافدين حصيلة الدوائر التي باشرت بتفعيل الجباية الالكترونية والتحول من التعامُلات المالية النقدية الى الكترونية وتحصيل الأموال عِبرَ الأنظمة الإلكترونية الحديثة من مصرف الرافدين. ويؤكد المصرف ان تفعيل الجباية مستمر وتزداد وتيرتها وهي في تصاعد وسيتم شمول دوائر جديدة قريبا.

المكتب الاعلامي

لمصرف الرافدين