خسائر أسبوعية لخام البصرة

2023-12-02 08:52:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تكبد خام البصرة خسائر اسبوعية، بعد ان شهدت اسعار النفط العالمي خسائر للأسبوع السادس على التوالي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة، على انخفاض بلغ 2.84 دولار ليصل الى 77.52 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 1.08 دولارا بما يعادل 1.37%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 2.84 دولار ليصل الى 81.65 دولارا، وسجل أيضا خسائر أسبوعية بلغت 1.08 دولار أو ما يعادل 1.32%.

وسجل خام البرنت في ختام الجلسة، ليوم أمس الجمعة، بنحو 2.4%، لتصل إلى 78.88 دولار للبرميل، مع تسجيلها خسائر أسبوعية بنسبة 2%، في الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 2.5%، إلى 74.07 دولار للبرميل، لتسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.9%.