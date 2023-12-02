قرابة 700 مليون دولار .. قيمة البضائع المصدرة من منفذ حدودي إيراني للعراق

2023-12-02 10:00:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن المشرف على دائرة جمارك محافظة كرمانشاه الإيرانية (المحاذية للعراق) "علي اصغر عباس زاده"، يوم السبت، أن الشهور الثمانية الأولى من العام الايراني الحالي ( بدأ في 21 مارس الماضي) شهدت تصدير مليون و882 الفا و 766 طنا من البضائع من منفذ برويز خان الحدودي التابع لهذه المحافظة ، نحو العراق، مشيرا إلى أن قيمة هذه البضائع المصدرة بلغت 659 مليونا و887 الفا و472 دولارا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن "عباس زاده"، قوله، إن هذا الحجم من البضائع المصدرة من منفذ برويز خان الى العراق سجل زيادة بنسبة 20 بالمئة من حيث القيمة و34 بالمئة من حيث الوزن ، قياسا مع الفترة المماثلة من العام الايراني السابق.

واضاف ان معظم هذه البضائع المصدرة هي الاسمنت وورق الحديد والفواكه والخضار، والقضبان الحديدية المجلفنة وغير المجلفنة، وسبائك الصلب والورق الفولاذي ، وانواع السيراميك، والكعك والبسكويت والمصنوعات البلاستيكية.

كما نوه عباس زاده الى أن منفذ "شوشمي" الحدودي مع العراق ايضا (يقع في محافظة كرمانشاه ايضا) شهد تصدير 196 الفا و731 طنا من البضائع الى العراق، وقيمتها 26 مليونا و836 الفا و323 دولارا ، خلال الفترة المشار اليها آنفا.

وتابع بالقول، إن معظم البضائع المصدرة من هذا المنفذ الحدودي هي صخور الحديد والفواكه والخضار، والادوات الزراعية والصناعات اليدوية والجص، وملح الطعام ، والدبس، والحلويات.