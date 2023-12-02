2023-12-02 10:03:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت فرقة الرد السريع، اليوم السبت (2 كانون الأول 2023)، إلقاء القبض على متهم بقضايا المخدرات في محافظة النجف الأشرف.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته "بغداد اليوم"، أنه "من أجل القضاء على عصابات الجريمة المنظمة، وملاحقة تجار المخدرات، ألقت مفارز فرقة الرد السريع بالتنسيق والتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وقسم استخبارات الفرقة القبض على أحد المتهمين وفق أحكام المادة (27) ق. ع مخدرات في محافظة النجف الأشرف".

وأضاف البيان أنه "تم تسليم المتهم للجهات المختصة أصوليا".