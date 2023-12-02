اليوم.. مواجهتان بختام الجولة الـ6 لدوري نجوم العراق

2023-12-02 10:06:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام يوم السبت، مواجهتان في ختام منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم. في الساعة الخامسة عصراً، ستنطلق صافرة المباراة في ملعب نادي الزوراء بين نادي الشرطة، وضيفه النفط.

هذا وسيحتضن ملعب النجف الدولي، عند الساعة السابعة مساءً مباراة النجف وضيفه الزوراء.

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم تأجيل مباراة نادي الكهرباء مع ضيفه القوة الجوية، إلى يوم 26 شباط 2024، بسبب خوضهما مباريات ضمن الاستحقاق الآسيوي.

كما قرر الاتحاد تأجيل مباراة زاخو والقاسم لحساب الجولة السادسة من دوري نجوم العراق، إلى إشعار آخر بسبب عطل في إنارة ملعب زاخو.