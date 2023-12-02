ببداية الأسبوع .. انخفاض جديد لأسعار الدولار في بغداد و اربيل

2023-12-02 10:20:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم السبت ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156250 ديناراً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 156500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 157250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 155250 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل انخفاضا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 156300 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولار.