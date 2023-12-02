منخفضات ماطرة تروي ضمأ العراق لثلاثة أيام

2023-12-02 10:32:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي جابر الزيادي، يوم السبت، أن تشهد مناطق شاسعة من العراق فرصاً لتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة، يسبقها ارتفاع بدرجات الحرارة.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير إلى عودة عبور منخفضات ممطرة إلى البلاد تدريجياً، حيث تبدأ أولى الحالات مساء الأربعاء المقبل وتتعمق الخميس، وتستمر بشكل متفاوت ومتقطع لمدة 3 أيام".

وأضاف أن "التوقعات الأولية تشير إلى تعرض الأقسام الشمالية وأجزاء واسعة من وسط البلاد، إلى أمطار بين متوسطة وقد تغزر في أجزاء مختلفة".

وأوضح الزيادي، أن "المدن الجنوبية أيضاً لها فرص سقوط أمطار نهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة ابتداءً من يوم الاثنين بفارق ثلاث درجات تصاعدياً".

وتأتي فرص تساقط الأمطار خلال الموسم الحالي، بعد مضي نحو ثلاث سنوات من شح المتساقطات، رافقها انحسار غير مسبوق لمياه نهري دجلة والفرات وفروعهما، ما تسبب بتقليص الخطط الزراعية الصيفية والشتوية إلى ما دون النصف.

ولعب تغير المناخ، وارتفاع مستوى الاحتباس الحراري، دوراً بارزاً في الجفاف الذي تعرض له العراق، ما جعله ضمن أكثر خمسة بلدان هشاشة تجاه التغيرات المناخية.