اشتباكات بين الجيش العراقي وداعش في مخمور

2023-12-02 11:14:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باندلاع اشتباكات بين الجيش العراقي، وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي، في قضاء مخمور.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الجيش العراقي وبإشراف ميداني من قبل قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبد الله رمضان، حاصر صباح اليوم، منزلاً في قرية (كول تبة) المهجورة في ناحية قراج ضمن قضاء مخمور جنوب شرق الموصل".

وأضاف المصدر، أن "القوة اشتبكت مع عناصر من داعش كانوا قد تعرضوا ليلة أمس على نقطة تفتيش عسكرية تابعة للجيش".

من جانبها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، الإطاحة بخمسة عناصر من بقايا داعش في محافظتي الأنبار ونينوى.

وبحسب بيان للمديرية، ورد للوكالة، فإن الاطاحة بالإرهابيين تمت بعد تكثيف الجهود الاستخبارية لملاحقة ما تبقى من فلول الإرهاب، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي قيادات الفرقة الـ10، والـ15 التابعتين للاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوة الماسكة ضمن قواطع المسؤولية.

وأوضح البيان، أن "الملقى القبض عليهم كان لهم دور في القتال ضد منتسبي القوات الأمنية، وجرى تسليمهم إلى الجهات المختصة وفق السياقات القانونية المعمول بها".