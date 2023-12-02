2023-12-02 11:18:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، ان صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وأظهر جدول للإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثمان دول رئيسية بلغت 4.710 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 1.132 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.842 ملايين برميل يوميا.

وأوضح الجدول، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 178 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 142 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 36 ألف برميل يوميا.

وأشار إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3,243 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 571 مليون برميل يومياً، وبلغت الإيرادات النفطية من نيجيريا بمعدل 174 الف برميل يومياً، ومن ثم برازيل بمعدل 148 ألف برميل يومياً.

ووفقاً للإدارة، فإن كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من كولومبيا بمعدل 143 الف برميل يوميا، ومن السعودية بمعدل 141 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 112 الفا يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من ليبيا و روسيا .