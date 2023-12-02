الكشف عن اتفاق كردي لاستعادة منصب محافظ كركوك.. والتعويل على "الأغلبية"

2023-12-02 11:32:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد كمال، اليوم السبت (1 كانون الأول 2023.)، أن الكرد متفقون على استعادة منصب محافظ كركوك.

وقال كمال في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "كركوك فيها أغلبية كردية من ناحية السكان ومن الناحية السياسية".

وأضاف، أن "العراق بلد ديمقراطي تحكمه الأغلبية ومنصب محافظ كركوك حاله حال باقي المناصب السيادية التي تعتمد على اغلبية عدد المقاعد وبالتالي منصب المحافظ سيكون من نصيب الكرد".

وأشار إلى أن "اتفاقًا كرديًا جرى على استعادة المنصب وكلنا ثقة بأننا سنحصل على نصف عدد المقاعد في كركوك".

وتابع أن "المنطق يقول إنه يجب استعادة المنصب والتفاصيل الأخرى التي تتعلق بالاسم ما تزال مبكرة وسيتم حلها في وقتها".

ويؤكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، في (13 تشرين الثاني 2023)، أن الأحزاب الكردية "إذا لم تتوحد في كركوك فستفقد منصب محافظ كركوك".

وقال الشيخ في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الكرد يشكلون الأغلبية السكانية والسياسية من خلال النتائج السابقة للانتخابات التي أجريت في المحافظة، سواء انتخابات مجالس المحافظات أو الانتخابات البرلمانية".

وأضاف أن "الحزبين الكرديين إذا لم يتوحدا فيما بينهما ويشكلان كتلة واحدة في مجلس محافظة كركوك فسيفقدان المنصب لصالح المكون العربي".

وأشار إلى أن "الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وحتى معهم الجيل الجديد يجب أن يشكلوا تحالفًا بعد الانتخابات في كركوك مباشرة لتشكيل الأغلبية التي تمكنهم من تشكيل الحكومة المحلية، وإلا فأن وضع الكرد سيتعقد في كركوك".

وستكون محافظة كركوك حاضرة ضمن المحافظات التي ستجري فيها الانتخابات يوم 18 من كانون الأول المقبل، والتي لم تجر فيها أي انتخابات محلية منذ عام 2005 بسبب المشاكل السياسية بين مكونات المحافظة التي تضم خليطا من العرب والتركمان والأكراد وأقليات أخرى.