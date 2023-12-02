الجوية يتصدر الدوري النسوي للساحات المكشوفة

2023-12-02 11:36:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، جدول ترتيب فرق دوري السيدات للساحات المكشوفة بختام منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى.

وتصدر فريق القوة الجوية القائمة بعد انتهاء المرحلة برصيد 6 نقاط، وجاء نادي نفط الشمال بنفس رصيد القوة الجوية لكنه يتخلف عنه بالأهداف، بينما حل نادي آل بدير ثالثا برصيد ثلاث نقاط، وجاء نادي أمانة بغداد رابعاً، وشهربان خامساً، وفتاة بغداد سادساً، فيما لم تحصل الفرق الثلاثة الأخيرة على أي نقاط لكن جاء تسلسلهم حسب تسجيل الأهداف.

وكان نادي فتاة نينوى، قد أعلن انسحابه من الدوري العراقي النسوي لكرة القدم للساحات المكشوفة، بسبب رفض الاتحاد تأجيل مباراة الفريق في الدور الأول.