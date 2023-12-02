2023-12-02 11:48:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، مطالبته للأمم المتحدة بمساعدة العراق في تحديد حصة مائية عادلة مع دول المنبع، معتبرا أن تلك الدول لا تُقدِّر بمعظم الاحيان حاجة بلاده من المياه.

جاء ذلك خلال استضافته في جلسة حوارية بشأن التغيرات المناخية والأمن الغذائي والأمن المائي على هامش مؤتمر (كوب 28) المنعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات.

وقال رشيد خلال الجلسة، "اولاً المياه عامل له تأثير كبير على البيئة، وثانيا هناك امور اخرى وهي الطاقة والزراعة"، مردفا بالقول، إن "تصرفاتنا اليومية لها تأثير كبير على البيئة بشكل جازم".

وعن ملف المياه ذكر الرئيس العراقي، أنه "كانت هناك بعض القوانين والتصرفات المشتركة بين الدول قبل حوالي 100 سنة، لكن في الوقت الراهن تحتاج تلك القوانين الى تغييرات جذرية مثلا ما يخص الشراكة في المياه للأنهار المشتركة بين الدول المتشاطئة".

وتابع بالقول، إنه "في العراق نعاني من شراكة المياه مع دول الجوار، موضحا أنه في بعض الأحيان تصرفات تلك الدول تكون جيدة، ولكن في معظم الحالات لا تقدر حاجاتنا او حصتنا من المياه.

وتابع رشيد بالقول: نحن لا نطلب حصة كما كانت قبل قرن من الزمن، لكن نطلب بحصة عادلة من أجل تحسين البيئة والواقع الزراعي في العراق، مؤكدا أن هذه الامور جدا مرتبطة بعضها ببعض.