المرور العامة تقرر مصادرة الدراجات النارية غير المسجلة ابتداء من يوم غد السبت

2023-12-02 11:50:10 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

نوهت "مديرية المرور العامة" عن موعد البدء بمصادرة الدراجات النارية الغير مسجلة بعد إنتهاء المدة القانونية لتسجيلها.

وقالت المديرية في بيان تلقته "قناة الأولى العراقية", "الى الإخوة إصحاب الدراجات النارية, إنتهت المده القانونية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء بتسجيل الدراجات النارية".





وأضافت "من يوم غد ستباشر مديرية المرور وبتعاون مع مفارز الشرطة بحجز كافة الدراجات التي لم تحمل لوحات تسجيل وإحالتها الى مراكز الشرطة المختصة لغرض إحالتها الى الكمارك ولذالك نهيب بكافة مالكي الدراجات النارية بعدم التجوال بالدراجات الغير مسجلة لانها ستصادر".