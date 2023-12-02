مستشار رئيس الوزراء يكشف أعداد المشاركين بمبادرة ريادة وموعد صرف الأجور

2023-12-02 11:50:10 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

أحصى مستشار رئيس الوزراء حسين فلامرز، اليوم الخميس، أعداد المسجلين بمبادرة ريادة، فيما حدد موعد إطلاق أجور المشاركين وعدد من قُبِل منهم.

وقال مستشار رئيس الوزراء حسين فلامرز في تصريح تابعته (الأولى): إن "مبادرة ريادة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء في 4 آذار 2023، حققت تقدماً جيداً حيث تم تنفيذ 4 من أصل 5 مراحل للمبادرة".

وأضاف، أنه "سيتم خلال الأسبوع المقبل إطلاق أجور المشاركين الذين وصلت أعدادهم إلى 10 آلاف نجح 6 آلاف منهم فقط"، لافتاً، إلى أن "عدد المسجلين الكلي وصل لحد الآن إلى 184000 شخص".



