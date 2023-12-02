الداخلية: شمول 1314 من منسوبيها من المتوفين براتب شهيد

2023-12-02 11:50:10 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد



أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، شمول 1314 من منسوبيها من المتوفين براتب شهيد.

وقال بيان للوزارة تلقته (الأولى): إنه "في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في تحقيق مبادئ العدالة ومنح الحقوق، التقى الشمري، لجنة الأمر الديواني المرقم (23078) لعام 2023 الخاصة بمعالجة ملف المتوفين أثناء الخدمة ومن جرائها في الواجب و بالأمراض الوبائية والسرطانية ومنحهم راتب شهيد".وأضاف البيان، أن "اللجنة دققت معاملات (3855) وشملت (1314) منهم، إذ تمت المصادقة عليهم من قبل الوزير وإشعار هيئة التقاعد الوطنية لتعديل رواتبهم".وتابع البيان، أن "الوزير وجه بانتقال اللجنة إلى قيادات شرطة المحافظات لغرض تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن".











