مقتل 4 عناصر من داعش على يد الجيش العراقي في مخمور (صور)

2023-12-02 12:20:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات نينوى، يوم السبت، انتهاء الاشتباكات المسلحة بين الجيش العراقي وعناصر في تنظيم داعش في قضاء مخمور جنوب شرق الموصل.

وأخبر مصدر في القيادة، وكالة شفق نيوز، بأن "معركتها مع عناصر تنظيم داعش في مخمور أسفرت عن مقتل أربعة من عناصر التنظيم".

من جانبه، أبلغ مصدر آخر، الوكالة، بأن "الاشتباكات تسببت بإصابة 4 من أفراد الجيش بينهم ضابط برتبة ملازم أول في حالة خطيرة"، مؤكداً أن "عملية البحث والتفتيش مستمرة ضمن منطقة الاشتباك بحثاً عن إرهابيين".

وبوقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، باندلاع اشتباكات بين الجيش العراقي، وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بعد محاصرة منزل في قرية (كول تبة) المهجورة في ناحية قراج ضمن قضاء مخمور جنوب شرق الموصل.