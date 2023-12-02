تظاهرات "سلم الرواتب" تجتاح ثمان محافظات عراقية (صور)

2023-12-02 12:38:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

شهدت ثمان محافظات عراقية، اليوم السبت (2 كانون الأول 2023)، تظاهرات احتجاجية للمطالبة بتعديل سلم الرواتب للموظفين في مؤسسات الدولة.

وقالت شبكة مراسلي "بغداد اليوم"، إن "العاصمة بغداد شهدت صباح اليوم، خروج تظاهرة امام مبنى وزارة المالية وسط بغداد، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب".

وأضافت ان "محافظات النجف وكربلاء وذي قار والبصرة والمثنى ونينوى، والديوانية شهدت أيضا خروج تظاهرات للموظفين للمطالبة بإقرار قانون الخدمة المدنية الذي يشمل فقرة سلم الرواتب".

وأشارت شبكة المراسلين الى أن "المحتجين طالبوا الحكومة بالوفاء بوعودها وتعديل سلم الرواتب، ولاسيما في ظل الغلاء المعيشي الحاصل جراء ارتفاع سعر صرف الدولار والذي أدى الى ارتفاع أسعار اغلب السلع والبضائع ولاسيما المواد الغذائية منها".