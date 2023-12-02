محافظ نينوى الجديد: هناك محاولات لإفشال المشاريع في الموصل

2023-12-02 12:44:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال محافظ نينوى الجديد، يوم السبت، إن هناك محاولات من جهات لم يسمها لعرقلة مشروع مطار الموصل، وأشار إلى أن جميع الإدارات السابقة فشلت في النهوض بالواقع الصحي للمحافظة.

وقال عبد القادر الدخيل خلال لقاء جمعه بنخب من الموصل، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "كانت هناك محاولات لعرقلة وإيقاف مشروع مطار الموصل، لكننا تجاوزنا هذا الشيء والأمور تسير جيداً لاكمال المطار".

وأضاف، الدخيل، أن "جميع الإدارات المتعاقبة في الصحة فشلت بالنهوض بالواقع الصحي في نينوى، وحاولوا عرقلة النهوض بها".

وأكد سعي إدارته "للتعاقد مع شركات متخصصة لتطوير البنى التحتية الصحية في الموصل.

وفي السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، كلّف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مدير بلديات نينوى السابق عبد القادر الدخيل بمهام محافظ نينوى.

وقدّم محافظ نينوى نجم الجبوري، استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وطلب منه قبولها وتكليف شخصية أخرى لإدارة الحكومة المحلية بدلاً منه.

استقالتي أمام سيادتكم من مهام منصب محافظ نينوى راجياً قبولها".