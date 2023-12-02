السليمانية.. صعقة كهربائية تنهي حياة عامل شرقي المحافظة

2023-12-02 13:11:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة السليمانية، اليوم السبت (2 كانون الأول 2023)، مصرع "عامل بناء" إثر صعقة كهربائية شرقي محافظة السليمانية.

وقال متحدث الشرطة سركوت أحمد في تصريح صحافي للإعلام الكردي، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "عامل بناء لقي مصرعه في قرية (كاني شينكه) الواقع بالقرب من مستشفى شورش العسكري شرقي السليمانية، إثر صعقة كهربائية نتيجة قرب سقالة البناء من كابلات الطاقة".

وأضاف أن "الصريع شاب عشريني، والتحقيق جار لمعرفة أسباب الحادث"، مشيرا إلى "نقل جثته للطب العدلي".

وتفيد إحصاءات نقابة العمال في إقليم كردستان فرع السليمانية بأن أكثر من 20 عاملا لقوا مصرعهم أثناء العمل، خلال العام 2023.