العمليات المشتركة: قتل 4 إرهابيين بكمين محكم في نينوى

2023-12-02 13:38:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

يوما بعد ٱخر تؤكد قواتنا الامنية البطلة اقتدارها الميداني في تعقب العناصر الارهابية ومطاردتها والقضاء عليها والتخلص منها وتطهير كامل ترابنا الوطني من وجودها التكفيري فقد تم باشراف ومتابعة قيادة العمليات المشتركة وجهد نوعي مثمر لقيادة القوات البرية وبعمل ميداني لقطعات عمليات نينوى وجهد متميز لمديرية الاستخبارات العسكرية وبعملية استخبارية دقيقة وبعد رصد مجموعة من الإرهابيين بالكاميرات الحرارية في قاطع مخمور ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى وبالتحديد في قرية علي رشت، على الفور تم نصب كمين محكم من قبل رجال الفرقة 14، والاشتباك معهم ومحاصرتهم في إحدى المنازل المتروكة وقتل أربعة إرهابيين بينهم اثنان يرتديان حزامين ناسفين، كما تم ضبط مجموعة من الأسلحة والاعتدة التي كانت بحوزتهم.

إن قواتنا الأمنية ستبقى على أهبة الاستعداد للرد على الإرهاب والايقاع بعناصره المنهزمة وستواصل العمل لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في مختلف الأوقات والظروف.

بوركت سواعدكم أيها الغيارى.

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قيادة العمليات المشتركة.

خلية الاعلام الامني

2 كانون الأول 2023

يتبع ...