أربيل تجمع حوالي 3 آلاف كلب ضال بمركز الإيواء الخاص بها وتعلن تراجع نسبة هلاكها

2023-12-02 14:18:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو، يوم السبت، جمع قرابة 3 آلاف كلب ضال ونقلها الى مركز الإيواء الخاص بها في المحافظة، مشيرا في الوقت ذاته إلى انخفاض معدل هلاكها داخل ذلك المركز مقارنة بالمناطق والأحياء داخل المدنية.

وقال خوشناو في تصريح أدلى به للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، على هامش زيارة أجراها اليوم للمركز، إنه من اليوم الأول لشهر تشرين الأول/أكتوبر، ولغاية الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وتقريبا قبل أكثر من شهرين شرعنا بنقل الكلاب الضالة الى المأوى الخاص بهم بطرق وآليات صحيحة، مستدركا القول "ولكن للأسف نشاهد باستمرارية تشنيعاً على هذا المركز.

وأكد أن فكرة إنشاء مركز الإيواء هذا مأخوذة من منظمة بريطانية قامت بإنشاء مركز لإيواء الكلاب الضالة في أفغانستان، مردفا بالقول، إنه بنفس الآلية المعتمدة من قبل تلك المنظمة قمنا بإنشاء هذا المركز، وقمنا بتطبيق تلك التجربة بحذافيرها، وما تتطلبه من معايير أخرى.

كما أشار خوشناو إلى أنه يوجد حاليا نحو 3 آلاف كلب ضال في المركز حيث يتم حفظها، وتوفير الغذاء والماء لها، منوها الى أن طريقة القبض عليها تُعد صحيحة للغاية.

وأشار الى تراجع حوادث مهاجمة الكلاب الضالة للمواطنين داخل مدينة اربيل بشكل كبير، مبينا أن عملية القبض على هذه الحيوانات مستمرة ويومياً يتم جمع قرابة 80 كلباً ضالاً لتُنقل الى المأوى الخاص بها.

ونوه رئيس الحكومة المحلية، الى تراجع معدل هلاكها هنا نسبة للمدن التي تتعرض تلك الكلاب الى هجمات من قبل السكان وقتلها، أو نفوقها في حوادث السير وما ينجم عنها من كوارث.