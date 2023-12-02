2023-12-02 14:42:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم السبت (2 كانون الأوّل 2023)، آلية تسجيل الدراجات النارية والأعداد المسجلة و"الممتنعين" من أصحاب تلك الدراجات عن تسجيل دراجاتهم.



وقال المتحدث باسم المديرية العميد زياد القيسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مديرية المرور العامة ومنذ اكثر من ثلاث سنوات توجه دعوات الى أصحاب الدراجات من أجل تسجيلها، والبعض منهم قال إن الرسوم عالية، فعملت مديرية المرور العامة على مخاطبة رئاسة الوزراء من اجل تخفيض تلك الرسوم قبل اكثر من سنة وتم الحصول بالموافقة على خفض الرسوم الى النصف".

وأضاف، أن "هناك اعدادًا كبيرة من اصحاب الدراجات قاموا بتسجيل دراجاتهم بشكل رسمي واصولي، وهذا يؤكد ان هناك من هو ملتزم بالقانون وهناك من لا يلتزم".

وأكد المتحدث باسم مديرية المرور العامة، ان" عدد الذين سجّلوا دراجاتهم كبير وسيتم الإعلان عن العدد الكلي خلال اليومين المقبلين، وفقط يوم امس والذي كان هو اخر يوم للتسجيل سجّلنا فيه اكثر من (2000) دراجة".

وأصدرت مديرية المرور العامة، يوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، تنويها لأصحاب الدراجات، فيما أشارت الى أن يوم غد دوام رسمي في ثلاثة مواقع للتسجيل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "‏حسب توجيه مدير المرور العام سيكون يوم غد الجمعة دوام رسمي".

وأضافت أن "الدوام سيكون في مواقع تسجيل الدراجات (الحسينية، التاجيات، الرستمية) لاستقبال المواطنين".

وفي وقت سابق، اكدت وزارة الداخلية، مباشرتها بمصادرة جميع الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات تسجيل مرورية اعتبارا من الأول من كانون الأول2023 . والذي يصادف يوم غد الجمعة.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "1 كانون الأول 2023 ستصادر وزارة الداخلية جميع الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات تسجيل"، داعيا " أصحاب الدراجات المتأخرين إلى ضرورة الإسراع لمراجعة مديريات المرور في بغداد والمحافظات لتسجيل دراجاتهم".