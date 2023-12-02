إطلاق البوابة الثانية للتقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية

2023-12-02 14:57:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق البوابة الثانية للتقديم الإلكتروني إلى الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2024/2023.



وسيتاح التقديم أمام الطلبة الراغبين من خلال بوابة دائرة التعليم الجامعي الاهلي (www.pe-gate.org) مع ضرورة مراعاة إنشاء الحساب الطلابي وملء البيانات وتثبيت الخيارات في الاستمارة الإلكترونية في ضوء مدخلات وشروط التقديم للعام الدراسي 2024/2023 للدراستين الصباحية والمسائية.



وتدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبناءها الطلبة الى تدقيق اختياراتهم ومعرفة الأجور الدراسية والحدود الدنيا للتقديم من خلال دليل الطالب المنشور في الموقع الرسمي للوزارة (www.mohesr.gov.iq) وتؤكد على عدم السماح بتسلم الأجور الدراسية أو التأمينات أو أية مبالغ أخرى قبل ظهور قبول الطالب رسميا أو في أثناء فترة القبول والتسجيل على النظام الإلكتروني.



دائرة الإعلام والاتصال الحكومي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2 كانون الأول 2023





