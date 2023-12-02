السوداني: هناك مفاوضات مع كبريات الشركات العالمية لإدارة ميناء الفاو الكبير

2023-12-02 15:32:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفصح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، عن خوض حكومته مفاوضات مع كبريات الشركات العالمية لإدارة مشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

جاء ذلك خلال اجرائه جولة تفقدية، تابع فيها سير تنفيذ الأعمال في مشروع ميناء الفاو الكبير، واطلع ،خلال جولة بحرية، على مشاريع أرصفة الميناء الخمسة، بعد إتمام رصيف رقم واحد، ومقطعين من الرصيف الثاني.

ونقل المكتب الإعلامي للسوداني، عنه قوله إن مشروع ميناء الفاو يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة، وهي جادة في إكماله وفق المواصفات المطلوبة، ونحن أمام مشروع حقيقي وحيوي جاهز لاستقبال البواخر بعد إكمال المتطلبات الخاصة بتنفيذه، التي تسير ضمن ما مُخطط له.

وبيّن أنّ الحكومة وضعت الحلول لكل العقبات والمشاكل الفنية؛ من أجل تنفيذ المشروع بأفضل المواصفات، وأن هناك مفاوضات مع كبريات الشركات العالمية لإدارة المشروع، مؤكداً أن مشروع ميناء الفاو سيكون دوره محورياً في نقل البضائع بين آسيا وأوروبا، خصوصاً أنه مرتبط بمشروع طريق التنمية الذي يمثل مشروع العراق الكبير.