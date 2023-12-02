رئيس الجمهورية يشارك في اعمال قمة مجموعة (G 77 + الصين) في دبي

2023-12-02 16:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

على هامش أعمال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، شارك فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت 2 كانون الأول 2023، في أعمال قمة مجموعة (g 77 + الصين) المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة إكسبو في دبي.

وحضر أعمال القمة مع فخامته معالي وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين ومعالي وزير البيئة السيد نزار ئاميدي ومعالي وزيرة المالية السيدة طيف سامي وسعادة سفير العراق لدى الإمارات السيد مظفر الجبوري ومستشار رئيس الجمهورية السيد محمد أمين.