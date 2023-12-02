رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون بين العراق وبرنامج الغذاء العالمي

2023-12-02 16:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

على هامش أعمال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، التقى فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت 2 كانون الأول 2023 ، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة السيدة سيندي هينسلي ماكين.

وفي اللقاء، الذي حضره معالي وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، ومعالي وزير البيئة السيد نزار ئاميدي ومعالي وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله ومعالي وزيرة المالية طيف سامي، والمدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في العراق السيد علي القريشي، جرى بحث المواضيع المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والأمن الغذائي.

وأشار رئيس الجمهورية إلى ما واجهه العراق من حروب وحصار وإرهاب استمرت لعقود وتسببت بتراجع الخدمات في العديد من القطاعات، فضلا عن التغيرات المناخية وتداعياتها على الزراعة والموارد المائية والحياة بشكل عام.

وأوضح فخامة الرئيس أهمية العمل على توسيع آفاق التعاون بين العراق وبرنامج الغذاء العالمي واعتماد خطط استباقية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية فضلاً عن تنشيط دور المنظمات الأممية خاصة في ملف النازحين الإنساني وإنهاء وضعهم المأساوي بعودتهم إلى مناطقهم بعد تأهيلها وإعمارها.

كما تناول اللقاء علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين العراق وبرنامج الأغذية العالمي والحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات، إضافة إلى الملفات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أشار السيد الرئيس إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع نتيجة العدوان المستمر، مشدداً على ضرورة ضمان إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات للمواطنين، كما أكد استمرار المساعي العراقية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع باتجاه وقف العدوان وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة.