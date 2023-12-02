2023-12-02 16:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

وضع رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل وإنشاء الممرّ الثاني لطريق (بصرة - فاو)، في محافظة البصرة.

واطلع سيادته على تفاصيل المشروع، والمُدد الزمنية لإنجازه، وأكد أن الحكومة رفعت شعار الخدمات؛ لحاجة المواطنين الملحّة لها في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنّ طريق (بصرة - فاو) سيُنهي معاناة أهالي قضاء الفاو نتيجة رداءة هذا الطريق.

وبيّن السيد السوداني أنّ مدينة الفاو أضحت اليوم منطقة حيوية للعراق، ولا بدّ من النهوض ببناها التحتية، وفي مقدمتها الطرق، مؤكداً أن مشروع تأهيل طريق (بصرة - فاو)، الذي ينفذ من تخصيصات محافظة البصرة، يعدّ من المشاريع المهمة، من حيث حجم حركة العجلات، سواء لنقل المواطنين أو البضائع.

ووجّه السيد رئيس مجلس الوزراء الشركة المنفذة في التقيد بالتوقيتات الزمنية، والالتزام بالمواصفات المطلوبة، على وفق الخطة المعدة.

ويبلغ طول طريق (بصرة - فاو)، (90) كم باتجاه الذهاب و (65) كم باتجاه الإياب، وتتضمن عمليات تأهيله تنفيذ أماكن استراحة نموذجية، ونصب أسيجة واقية، وعلامات مرورية وتعريفية وإرشادية، فضلاً عن مدّ كابل ضوئي بجميع تفاصيله بطول (75) كم، ومد شبكة كهربائية مع جميع الملحقات بطول (10) كم.