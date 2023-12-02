أربعة انتصارات وتعادل واحد "في آخر اللحظات" في الدوري الممتاز لكرة القدم

2023-12-02 16:54:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، خمس مباريات في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم 2023-2024، انتهت أربع منها بالفوز، فيما خرج فريقا المباراة الخامسة "حبايب" في آخر دقائق المباراة.

وفي المباراة الأولى، فاز نادي الرمادي على نادي الديوانية بنتيجة 4-1، إذ سجل الديوانية اولاً عن طريق مصطفى عبد الله في الدقيقة (11)، فيما "عاقبه" الرمادي عبر تسجيل اللاعبين علي قاسم (34) وسليم حميد (60) وسراج الدين صباح (82) و (84).

كما فاز فريق نادي ديالى على نادي الغرافة بهدف دون مقابل سجل هدف ديالى مصطفى محمود في الدقيقة (66).

وتغلب نادي البحري على نادي الكوفة بنتيجة 3-2، سجل اهداف البحري كل من أزهر نعيم في الدقيقتين (11) و(41)، والمحترف مايكل (75) بينما جاء هدفي الكوفة، بالخطأ عن طريق لاعب البحري أزهر نعيم (20)، واحمد ثعيب (87).

وفاز فريق الجولان على الصناعات الكهربائية بهدف دون رد سجلها محمود باعث.

وأخيراً تعادل فريقا نادي الصناعة والمصافي بهدف واحد لكل منهما، جاء هدف المصافي عن طريق منار طه في الدقيقة (30)، وسجل هدف الصناعة عمار عبد الحسن في الدقيقة (93).