السيد الحكيم: مشروع الاعتدال والوسطية يحفظ الدماء ويديم الاستقرار

2023-12-02 17:10:07 - المصدر: الفرات نيوز

لتقينا عصر اليوم أصحاب وأحباب شهيد المحراب "قدس سره" من الإخوة الأصلاء، حيث استذكرنا معهم ذلك التاريخ المشترك في مصاحبة شهيد المحراب والمواقف المفصلية من تاريخ العراق التي جمعتنا بهم.

?شددنا على ضرورة الحفاظ على المشروع الرسالي، وقلنا إن المشاريع الرسالية تمهد لظهور صاحب العصر والزمان ( عجل الله تعالى فرجه الشريف)، وأن نصرة المشروع لا تسقط عن أي أحد مهما كانت إمكانياته .

?في الشأن الفلسطيني، أكدنا ضرورة إنهاء أزمة قطاع غزة، وجددنا تحميلنا المجتمع الدولي مسؤولية ذلك، وبيّنا أن العالم معني للوقوف عند الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني، كما دعونا لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة.

?في الملف الانتخابي، أكدنا أن حضور قوى الاعتدال في المشهد السياسي وفوزها يصب في مصلحة استقرار البلد كونها الأقدر على جمع الكلمة وتقدير الموقف والحفاظ على ما تحقق من استقرار، كما أكدنا أن مشروع الاعتدال والوسطية يحفظ الدماء ويديم الاستقرار.

حمّلنا أحباب وأصحاب شهيد المحراب "قدس سره" مسؤولية تعريف الأجيال الجديدة بالمرحلة السابقة وسلبياتها من السجون والقمع والجوع والمقابر الجماعية.

?دعونا للحفاظ على الاستقرار المتحقق في البلاد، وأكدنا أن الانتخابات المقبلة مؤشر مهم على ديمومة الاستقرار وتحريك عجلة البناء والإعمار.