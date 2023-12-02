خط الفقر "ترسمه مكاتب النواب".. الأصحاء مشمولون بالرعاية وأصحاب "الشلل الرباعي" مسبتعدون

2023-12-02 17:26:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت منظمة حقوقية في محافظة ديالى، اليوم السبت (2 كانون الأول 2023)، مفارقة في الشمول برواتب الرعاية الاجتماعية في المحافظة، مشيرة الى ان خطة الفقر "يحدد احيانا من قبل مكاتب بعض النواب".

وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "من خلال جولات ميدانية على مناطق عدة من ديالى تم رصد العديد من حالات المرضى بالشلل الرباعي اي نسبة عجزهم 100% وفق تقارير طبية رسمية لكن لم يشملوا برواتب الرعاية لاجتماعية بذريعة انهم فوق خط الفقر".

واضاف، انه "بالمقابل هناك اعداد ليست قليلة من مواطنين اصحاء ولديهم مهن حرة شملوا برواتب الرعاية وهم غير مستحقين بالاساس"، لافتا الى ان "مكاتب بعض النواب تعمل على اخذ استثناءات للبعض وتجري تنسيق مع الباحثين الاجتماعيين ما يؤدي الى تحديدهم انهم تحت خط الفقر والحقيقة تختلف تماما".

واشار الى ان "شريحة الشلل الرباعي مهمشة حقوقها في ديالى من ناحية الحصول على المعينات الطبية من كراسي متحركة وغيرها"، لافتا الى "ضرورة اعادة النظر بشمولهم برواتب الرعاية الاجتماعية خاصة وان اعدادهم قليلة جدا كما ان شمول الاصحاء برواتب واستبعاد الشلل الرباعي يمثل مفارقة في التعاطي مع وضع انساني بحت".

وكان وزير العمل احمد الاسدي، قد خاطب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وزودها بمشاهد مصورة تثبت استغلال احد مرشحي تحالف "نبني" لملف رواتب الرعاية الاجتماعية لتحقيق مكاسب انتخابية.

ويوم الخميس الماضي، قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إيقاف عملية إصدار بطاقات "الكي كارد" والبحث الاجتماعي للمستفيدين المشمولين بالحماية الاجتماعية، إلى حين انتهاء انتخابات مجالس المحافظات، منعا لاستغلال هذا الملف انتخابيا.



