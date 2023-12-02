رفع اطلاقات مياه سدة العظيم بنسبة 50% لإسعاف "سلة خبز" ديالى

2023-12-02 17:50:43 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكد مسؤول محلي، اليوم السبت (2 كانون الأول 2023)، صدور قرار مباشر من بغداد لاسعاف سلة خبز ديالى، بزيادة الاطلاقات المائية في سدة العظيم بنسبة 50%.

وقال مدير ناحية العظيم (70كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بهدف اسعاف مزارعي ناحية العظيم مع بداية موسم زراعة محصول الحنطة اصدرت وزارة الموارد المائية قرارا مباشرا بزيادة اطلاقات سدة العظيم من 10 م3/ ثا الى 15 م3/ثا من اجل تأمين مايعرف بالرية الاولى للمحصول".

واضاف، ان "قرار وزارة الموارد المائية باعتبارها هي من يملك الصلاحية الحصرية في تغيير معدل الاطلاقات المائية من السدود جاء لاسعاف سلة خبز ديالى المتمثلة بناحية العظيم التي تتنتج كميات كبيرة من الحنطة والشعير كل موسم بسبب خصوبة الاراضي ومساحتها الشاسعة".

واشار الى ان "الزيادة الحاصلة في اطلاقات سدة العظيم مؤقتة وقد تتغير بعد فترة وفق رؤية وزارة الموارد المائية وكمية الخزين المائي المتوفر".

وانطلقت عمليات الزراعة للموسم الشتوي الحالي منذ اسابيع، وفق خطة زراعية بلغت مساحتها 1.5 مليون دونم فقط للري بالمياه السطحية، فضلا عن 4 ملايين دونم بالمياه الجوفية، فيما تتوقع وزارة الموارد المائية والزراعة رفع المساحات في حال تساقط الامطار.



