إقليم كوردستان.. إجراء 900 عملية جراحية لجرحى المواجهات مع (داعش) والأمراض المزمنة والحوادث

2023-12-02 17:58:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم السبت، الاتفاق مع مكتب ملا مصطفى مسعود بارزاني ومنظمة بارزاني الخيرية ومنظمة سويدية لإجراء 900 عملية جراحية للحالات الضرورية من مواجهات تنظيم (داعش) وحوادث السير وغيرها.

وقال وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان برزنجي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "الوزارة اتفقت مع منظمة سويس كروسيل السويدية لإجراء 900 عملية جراحية للحالات التي تحتاج لها ومن ضمنهم جرحى المواجهات مع تنظيم (داعش) أو السرطان أو حوادث السيارات وغيرها لتجميل أجزاء الجسم".

وأضاف أن "هذه العمليات تتم بالتعاون مع مكتب ملا مصطفى مسعود بارزاني ومؤسسة البارزاني الخيرية ومنذ شهرين يتم إكمال إجراءات هذه العمليات للذين يحتاجون لها في محافظات إقليم كوردستان بتمويل من مكتب ملا مصطفى مسعود بارزاني".