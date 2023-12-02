ناشئة العراق يستعدون لغرب آسيا بودية الأردن

2023-12-02 19:06:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يخوض منتخب العراق للناشئين، يوم غدٍ الأحد، مباراة ودية تأهباً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين في سلطنة عُمان الشهر الحالي.

وسيلعب المنتخب العراقي في بطولة غرب آسيا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات عُمان ولبنان واليمن.

وأنهى المنتخب العراقي آخر وحداته التدريبية في العاصمة الأردنية عمّان تحضيراً لمواجهة نظيره الأردني غداً، وجرت الوحدة التدريبية بمشاركة جميع اللاعبين.

وستجري مباراة المنتخبين يوم غدٍ الأحد في ملعب البتراء عند الساعة الرابعة مساءً.

وغادر المنتخب العراق للناشئين، أمس الجمعة، بغداد للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الأردنية عمّان، تحضيراً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا التي تقام في مدينة صلالة بسلطنة عُمان للفترة من يوم 10-20 من الشهر الحالي.