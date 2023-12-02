2023-12-02 19:12:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت (2 كانون الاول 2023)، حقيقة وجود 4 مليون شخص متوفى ضمن بيانات البطاقة التموينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة مثنى جبار، لـ"بغداد اليوم"، ان "الانباء التي تحدث عن وجود 4 ملايين شخص متوفى ضمن بيانات البطاقة التموينية، وتم كشفها بعد اعتماد مفوضية الانتخابات لبيانات الوزارة في تحديث بطاقات الناخب، غير دقيقة".

وبين جبار ان "المفوضية اعتمدت فقط في سنة 2006 على نواة بيانات وزارة التجارة، وبعد ذلك اصبح للمفوضية إجراءات خاصة في تحديث البيانات الخاصة بهم وليس لوزارة التجارة أي علاقة بذلك، كما ان وزارة التجارة كل ثلاثة اشهر تحدث بياناتها ولا وجود لـ(4) مليون شخص متوفى ضمن بيانات البطاقة التموينية، فهذا غير دقيق وبعيد عن الحقيقة".

وانتشرت في وسائل الاعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن احد المحللين السياسيين، ان المفوضية اعتمدت على طبع بطاقات بعد ان تسلمت الاسماء من قبل وزارة التجارة، قبل ان تكتشف وزارة التجارة بعد اتمتمة البطاقة التموينية بان هناك 4 ملايين عراقي متوفي، معتبرا ان هذه البطاقات التي طبعت للمتوفين سيتم استخدامها في الانتخابات.



