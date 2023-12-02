البنك المركزي يكشف عن نتائج مباحثات الوفد العراقي المشترك في تركيا

2023-12-02 20:04:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، يوم السبت، عن مباحثات الوفد العراقي المشترك في تركيا.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استكملت المباحثات التي أجراها وفد عراقي مشترك (الحكومة، البنك المركزي، رابطة المصارف العراقية الخاصة، والقطاع المصرفي متمثلا بعدد من المصارف الخاصة) في إسطنبول وعاد الى بغداد صباح امس".

واوضح "قد تكللت المباحثات بالاتفاق على إجراء ترتيبات مصرفية بين المصارف العراقية ونظيراتها التركية من خلال مصارف وسيطة بما يضمن التبادل التجاري لكبار التجار والمستوردين واجراء الحوالات وتسديدها بعملتي اليورو والليرة التركية".

كما تم الاتفاق على تنظيم التبادل التجاري لصغار التجار والتجزئة (دينار مقابل يورو او ليرة تركية) بموجب ترتيبات بحوالات مجمعة وفق تنظيم تجاري يضمن الدورة المتكاملة للعملية التجارية (الإيداع بالدينار داخل العراق، الدفع باليورو أو الليرة في تركيا، شحن البضائع من تركيا الى العراق)".

وتابع أنه "من شأن ذلك تسهيل التحويل الخارجي لآلاف التجار العراقيين وتجنيبهم العمل بوسائل غير اصولية ،كما ان ذلك يأتي في سياق تنظيم التجارة والتحويل الخارجي على وفق الممارسات والمعايير السليمة وفي إطار الخطة الشاملة التي ينتهجها البنك المركزي لفتح قنوات ومنافذ وعملات متعددة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي وحمايته من المخاطر وتحقيق الاستقرار العام في الأسعار من خلال تغطية المستوردات بالسعر الرسمي والذي يؤكده السيطرة على معدلات التضخم".