صور: حميد الغزي ومسؤول سرايا السلام بجولة في مجمع سكني لذوي شهداء السرايا ببغداد

2023-12-02 20:04:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اطلع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي رفقة مسؤول سرايا السلام تحسين الحميداوي، اليوم السبت (2 كانون الاول 2023) على مجمع سكني مخصص لذوي شهداء سرايا السلام في بغداد.

وذكر بيان لمكتب الغزي تلقته "بغداد اليوم"، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وبرفقة المسؤول العامُ لسرايا السلام تحسين الحميداوي يطلعونَ على مراحل انجاز مشروع إسكان أسر شهداء سرايا السلام في بغداد".

واشار الى ان "المجمع السكني يتضمن ٥٠٠ وحدة سكنية سيتم توزيعها على اسر شهداء سرايا السلام، وتم تنفيذ العمل والمباشرة به بجهود ذاتيه".