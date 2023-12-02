ضغوط على هئية الإعلام والاتصالات لرفع الحظر عن شركة كورك (وثيقة)

2023-12-02 20:22:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس كتلة اشراقة كانون النائب باسم الغرابي اليوم السبت (2 كانون الاول 2023)، عن ضغوط على هيئة الاعلام والاتصالات لحل مشكلة شركة كورك واعفائها عن دفع مابذمتها من ديون لخزينة الدولة.

وقال النائب الغرابي في تدوينة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، إنه "حاليا تجري امور خطيرة وضغوط على هيئة الاعلام والاتصالات لغرض المساومة وعدم دفع ما بذمة شركة كورك لخزينة الدولة".

واضاف انه "تم اجراء اللازم وإبلاغ الهيئة بإسنادنا الكامل لهم بهذا الملف وايضا إبلاغ رئيس مجلس الوزراء".

واشار الى "جهد نوعي للنائب محمد جاسم الخفاجي عن كتلة إشراقة كانون بمتابعة هذا الملف".

وفي وقت سابق وجهت هيئة الاعلام والاتصالات بمنع بيع خطوط شرائح كورك وايقاف الترابط بينها وبين الخطوط وشركات الاتصال الاخرى، بناء على انتهاء رخصة شركة كورك وقرار الهيئة بعدم تجديدها حتى تقوم الشركة بدفع ديونها البالغة 800 مليون دولار، بحسب هيئة الاعلام والاتصالات.



