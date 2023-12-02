نائب يشير إلى الجهة التي ستحسم الأمر: اختيار رئيس البرلمان بيد الدول الإقليمية

2023-12-02 20:56:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد النائب عن حركة امتداد كاظم الفياض، اليوم السبت، أن اختيار رئيس مجلس النواب العراقي الجديد بيد الدول الإقليمية.

وقال الفياض، لوكالة شفق نيوز، "اننا نتوقع انتخاب رئيس جديد للبرلمان سيكون قبل انتخابات مجالس المحافظات، خصوصاً ان القانون يؤكد أن الانتخاب يجب أن يكون في أول جلسة تعقد للبرلمان يتم اختيار رئيس المجلس، ولا يمكن الاستمرار بهذا الخرق القانون، ولهذا يمكن حسم هذا الامر خلال الأسبوع الحالي او المقبل".

وأضاف أن "ما يؤخر اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، هو عدم التوافق ما بين بعض الأطراف السياسية وكذلك عدم وجود توافق إقليمي حول شخصية الرئيس الجديد، خصوصاً أن حسم هذا الملف بيد الدول الإقليمية للعراق، فهذه الدول هي الفيصل بحسم هذا الأمر".