اعفاءات رغم الحظر.. لماذا لاتوقف واشنطن الغاز الايراني عن العراق بالكامل؟

2023-12-02 22:18:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشفت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم السبت (2 كانون الاول 2023)، إمكانية فرض واشنطن على بغداد عدم شراء الغاز الإيراني خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو اللجة علي شداد، لـ"بغداد اليوم"، ان "قضية فرض واشنطن على بغداد عدم شراء الغاز الإيراني خلال الفترة المقبلة، مستبعد خصوصاً ان العراق لديه تفاهم مع الجانب الأمريكي، بخصوص هذا الملف وامريكا تعرف جيداً حاجة العراق لهذا الغاز".

وأضاف شداد ان "الولايات المتحدة الامريكية، مددت إعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران بملف الغاز، فهي تعرف حاجة العراق لهذا الغاز وصعوبة استغناء العراق عن هذا الغاز خلال الفترة الحالية، كما ان واشنطن تحترم اتفاقيات العراق الخارجية مع كافة الدول ولا يمكن لها فرض أي شيء فيه ضرر للعراق والعراقيين".

ويقدّر الاحتياطي الطبيعي من الغاز العراقي بـ132 تريليون قدم مكعبة -حسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)-، فيما تقدر كمية الغاز التي حرقها العراق حتى الان 700 مليار قدم مكعبة منه نتيجة ضعف القدرة على استغلاله وغياب المنشآت اللازمة لمعالجة الغاز المصاحب.

ويبلغ انتاج العراق من الغاز يوميا 2.7 مليار قدم مكعب قياسي يوميا، فيما يقوم بحرق 1.2 مليار قدم، ويستفيد من 1.5 مليار قدم يوميا.



