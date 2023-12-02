الفيلم الكوردي "زالاو" يحصد الجائزة الخاصة لمهرجان "عيد حافظ" في طهران (صور)

2023-12-02 22:20:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حصد الفيلم الكوردي زالاو للمخرج السينمائي الكوردي ارسلان اميري الجائزة الخاصة للدورة الثانية والعشرين لمهرجان "عيد حافظ" السينمائي الذي أقيم في العاصمة الايرانية طهران.

وقال الناقد السينمائي الكوردي منصور جهاني في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان فيلم زالاو من إخراج الفنان السينمائي الكوردي ارسلان اميري فاز بالجائزة الخاصة للمهرجان في مراسيم تقديم الجوائز للأفلام الفائزة بعد عام واحد من توقف المهرجان في العالم الايرانية طهران والتي تم خلالها منح الجوائز لأفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية في إيران.

وأضاف جهاني ان جائزة أفضل أغنية لمقدمة الافلام والمسلسلات كانت من نصيب المطرب الكوردي محسن جاووشي عن اغنية "وازم ليبينه= اتركيني".